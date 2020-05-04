Новости за ночь: В «Аэрофлоте» назвали самый ранний срок возобновления полётов за границу
Согласно оптимистичным прогнозам, международное авиасообщения может начать восстанавливаться в середине лета. Об этом официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова заявила в эфире телеканала «Россия 24».
Точные сроки возобновления полётов прогнозировать сложно, отметила она. Но уже точно ясно, что «Аэрофлот»сохранит меры по усиленной дезинфекции самолётов, добавила представитель перевозчика. Спивакова также не исключает введения особых мер предосторожности для пассажиров, передаёт ТАСС.
Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН предположил, что международное авиасообщение возобновится не раньше весны 2021 года. Это оценка с учётом ожиданий второй волны коронавируса, уточнил он.
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