Новости за ночь: Украинский посол предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью «Укринформ» назвал «бесстыдными» заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.
Мельник назвал 76-летнего немецкого политика «топ-лоббистом Кремля» и предложил пари, что ещё при его жизни Крым вернётся в «лоно матери-Украины».
«Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», - считает украинский дипломат.
Ранее Шрёдер заявил, что считает антироссийские санкции бессмысленными, а тех, кто верит в их эффективность применительно к России, заблуждающимися.
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Мельник, со своей стороны, считает призыв Шрёдера к снятию санкций «криком отчаяния».
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