Новости за ночь: Украинский посол предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Мельник назвал 76-летнего немецкого политика «топ-лоббистом Кремля» и предложил пари, что ещё при его жизни Крым вернётся в «лоно матери-Украины».

«Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», - считает украинский дипломат.

Ранее Шрёдер заявил, что считает антироссийские санкции бессмысленными, а тех, кто верит в их эффективность применительно к России, заблуждающимися.