В Армении не поверили в отставку Пашиняна
Премьер-министр использует громкие обещания, но не уйдет со своего поста на самом деле, заявил НСН Александр Искандарян.
Глава армянского правительства играет с оппозицией и не собирается уходить, рассказал НСН политолог Александр Искандарян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном. Документ парафировали летом прошлого года, он еще не подписан. Искандарян не поверил этому обещанию.
«Я не думаю, что стоит рассчитывать на подписание документов в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. Проблема не в Пашиняне, а в Азербайджане. Его президент и другие чиновники высокого уровня заявляли, что они готовы подписать соглашение после того, как будет изменена армянская конституция. Для этого требуется одобрение двух третей парламента на референдум, но у правящей партии нет такого большинства, а оппозиция отказывается голосовать за это. Полномочия у Пашиняна закончатся только через пять лет, а это все часть политических игр с оппозицией во внутренней политике. Его уход не видится в ближайшие годы», — отметил он.
Ранее Искандарян объяснил НСН, почему Армения не выйдет из ОДКБ после потери права голоса в организации.
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