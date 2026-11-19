Идея отменить плату за роуминг при взаимных поездках из России в Китай может быть реализована. Но технически отменить роуминг – невозможно, рассказал НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Ранее в Госдуме предложили отменить российско-китайский роуминг для стимулирования турпотока и торговли между странами. С инициативой выступил первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Письмо со своим предложением он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По мнению парламентария, отмена высоких наценок упростит поездки для граждан, предпринимателей и студентов, избавив их от необходимости приобретать местные сим-карты. Они смогут пользоваться фиксированными пакетами минут и интернет-трафика по стоимости, сопоставимой с покупкой туристических сим-карт за рубежом. Букштейн пояснил, что перспектива имеет право на жизнь, но с оговорками.

«Понятно, что речь идет о том, чтобы, улетев из Москвы в Пекин, я говорил по расценкам своего московского оператора. Но тут я не вижу слово «плата» за роуминг. Отменить роуминг вообще – это насилие над связью. А отменить «плату» - это, по соглашению сторон, может быть. У нас есть похожая история с Белоруссией, когда жители двух стран могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории союзного государства по комфортным домашним тарифам. Но, повторюсь, меня настораживает слово «платить», которое нечаянно или умышленно пропустили. Должно быть сформулировано так: отменить плату за роуминг при поездах между Россией и Китаем. Тогда да. Но оператор все равно свою дельту снимет. Даже если это не роуминг, а просто связь, за которую мы платим. Учитывая, что в поездках бывает необходимость названивать в регион присутствия, операторы в проигрыше не будут. За них переживать не надо», - посоветовал Букштейн.

Вместе с тем, собеседник НСН заступился за операторов мобильной связи, напомнив о том, что они не кладут себе в карман каждый полученный с абонентов рубль, а вкладываются в поддержание сетей и их развитие.

«У оператора своих болей полно. Не надо думать, что они прям вот на нас наживаются. Чтобы было понятно, у оператора расходы растут постоянно. Это и оборудование, и затраты на электроэнергию, частоты надо оплачивать. От них требуют 5G, а это новые расходы на вышки, на оборудование и так далее. Надо понимать, что в бизнесе нет только прибыли. Там есть прибыль, расход, доход и дальше по плану. Когда вводили бесплатный разговор в мессенджерах, операторы с черными лицами сидели на совещаниях и заявляли, мол, как же так? Прошло небольшое время и начались пакетные предложения, работа с корпоративными заказчиками, с физическими лицами – они поняли, что доход может быть не только от разговора и уже не столько от разговора», - пояснил Букштейн.