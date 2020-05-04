Новости за ночь: Минздрав допускает сохранение ряда ограничений до появления вакцины

Введённые в России из-за распространения коронавируса COVID-19 ограничения будут сниматься поэтапно, но часть из них сохранится до тех пор, пока не появится вакцина или эффективные медикаменты. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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По его словам, вторая волна заболеваемости возможна, если не будет создан популяционный иммунитет, поскольку вирус ещё какое-то время будет циркулировать, передаёт «Интерфакс».

Глава Минздрава также положительно оценил «жёсткий и принципиальный» подход властей Москвы к введению ограничений, отметив, что некоторые регионы на начальном этапе его не разделяли, но в этой ситуации он оказался правильным.

Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план поэтапной отмены ограничений к 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку. Однако на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания COVID-19 в первые дни мая в Роспотребнадзоре не исключили, что режим ограничений будет продлён до июня.

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Новости за ночь 4 мая:
ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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