Новости за ночь: Минздрав допускает сохранение ряда ограничений до появления вакцины

По его словам, вторая волна заболеваемости возможна, если не будет создан популяционный иммунитет, поскольку вирус ещё какое-то время будет циркулировать, передаёт «Интерфакс».

Глава Минздрава также положительно оценил «жёсткий и принципиальный» подход властей Москвы к введению ограничений, отметив, что некоторые регионы на начальном этапе его не разделяли, но в этой ситуации он оказался правильным.

Правительство и Роспотребнадзор должны подготовить план поэтапной отмены ограничений к 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку. Однако на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания COVID-19 в первые дни мая в Роспотребнадзоре не исключили, что режим ограничений будет продлён до июня.