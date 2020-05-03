Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19

Автор досье утверждают, что власти Китая ещё в декабре знал о передаче коронавируса от человека к человеку, но отрицали это до 20 января, а говорящим о новой инфекции врачей якобы заставляли замолчать или «исчезнуть». 3 января национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса, говорится в публикации. Также отмечается, что Китай не предоставлял биоматериалы учёным для разработки вакцины.

Генетически сходные с COVID-19 образцы коронавируса обнаружили учёные из Уханьского института вирусологии под руководством Ши Чжэнли, считают западные разведслужбы. Эта же группа исследовала синтез коронавируса летучих мышей, не поддающегося лечению.

В Китае ранее называли научно необоснованной версию о лабораторном происхождении коронавируса.

В начале февраля в Китае от коронавируса скончался врач, одним из первых сообщивший об этой инфекции. По данным СМИ, местная полиция требовала от него не распространяться на этот счёт.

