Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19
Разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, в своём 15-страничном досье заявил о намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа властями Китая. Об этом сообщило австралийское издание Daily Telegraph со ссылкой на документ.
Автор досье утверждают, что власти Китая ещё в декабре знал о передаче коронавируса от человека к человеку, но отрицали это до 20 января, а говорящим о новой инфекции врачей якобы заставляли замолчать или «исчезнуть». 3 января национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса, говорится в публикации. Также отмечается, что Китай не предоставлял биоматериалы учёным для разработки вакцины.
Генетически сходные с COVID-19 образцы коронавируса обнаружили учёные из Уханьского института вирусологии под руководством Ши Чжэнли, считают западные разведслужбы. Эта же группа исследовала синтез коронавируса летучих мышей, не поддающегося лечению.
В Китае ранее называли научно необоснованной версию о лабораторном происхождении коронавируса.
В начале февраля в Китае от коронавируса скончался врач, одним из первых сообщивший об этой инфекции. По данным СМИ, местная полиция требовала от него не распространяться на этот счёт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru