В Польше возмутились приветствием Трампа в адрес Путина
Приветствие главы США Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина вызвало негативную реакцию в польском политическом истеблишменте. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Инцидент произошел перед началом трехсторонних переговоров лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС. Когда Владимир Путин подошел к Дональду Трампу, американский президент указал на него и представил как своего друга.
Реакция премьер-министра Польши Дональда Туска последовала в социальной сети X. Он опубликовал комментарий, в котором выразил несогласие с подобной характеристикой главы РФ.
Также представитель Варшавы подчеркнул, что отношения с Вашингтоном основаны на сотрудничестве в сфере безопасности, прежде всего на фоне потенциальных угроз со стороны Москвы.
При этом премьер добавил, что не собирается оценивать дипломатическую риторику американского президента. Тот, по его мнению, иногда использует неожиданные формулировки для воздействия на общественное мнение.
Вместе с тем Туск заявил, что даже если Трамп считает Путина своим другом, это не означает аналогичного отношения со стороны Польши. Он уточнил, что российский президент не является и никогда не станет другом Варшавы.
Недавно Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп вновь пригласил его на саммит G20.
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