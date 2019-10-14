В РАН предрекли отмену антироссийских санкций в 2020 году

«Называются разные цифры потерь за все время санкций. Но все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего, потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России. Она, конечно, тоже определенные издержки за эти годы имеет. Но, я думаю, что не случайно сейчас сильны позиции тех, кто выступает против санкций. Очень многие предприниматели говорят, что пора их снять. Есть такое мнение, что санкции - это не мера, они фактически не достигли своей цели и, причиняют больше вреда предпринимателям, а соответственно населению, трудящемуся на предприятиях, которые производят продукцию, попавшую под эти санкции», - сказал эксперт.

Хейфец полагает, что частичную отмену санкций можно ожидать уже в будущем году. «Думаю, что уже достаточно предпосылок, что в следующем году частично санкции будут отменены. Надеяться на скорую полную отмену санкций не приходится, если не будет политических изменений по темам, из-за которых их ввели. Я думаю, после урегулирования вопроса касательно восточной Украины, которое, надеюсь, состоится, какие-то санкции частично отменят», - заключил экономист.

Напомним, антироссийские санкции были введены в 2014 году как протест против присоединения полуострова Крым к Российской Федерации по итогам референдума. Украина и другие государства до сих пор считают его незаконным. Позже экономические санкции стали связывать с конфликтом на юго-востоке Украины. Москва ввела ответные санкции – запрет на импорт продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские санкции.

Тем временем НСН сообщает, что Евросоюз объявил о продлении на один год срока действия санкций по химическому оружию. В списке, в частности, значатся четверо граждан России.