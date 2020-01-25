Reuters: Кипр блокирует санкции ЕС против России

25 января 202000:45

Кипр блокирует новые санкции Евросоюза против нескольких крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По информации агентства, Кипр делает это в попытке заручиться поддержкой ЕС для принятия жестких мер против Турции за незаконное бурение страной углеводородов в территориальных водах Кипра.

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Как стало известно агентству, ЕС согласился добавить в черный список больше чиновников из Крыма, но санкции требуют единодушной поддержки со стороны всех 28 государств-членов, и Кипр недавно заблокировал процесс на техническом уровне. «Киприоты хотят ввести санкции против Турции за бурение, и были разочарованы тем, что это требует времени. Вот почему они вмешиваются в списки Крыма», - пояснил источник агентству.

При этом в министерстве иностранных дел Кипра отвергли это предположение, заявив агентству, что между двумя режимами санкций нет никакой связи. "Мы находимся в процессе рассмотрения предоставленной информации по санкциям", - сообщили в МИД агентству.

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