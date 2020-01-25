Reuters: Кипр блокирует санкции ЕС против России

Кипр блокирует новые санкции Евросоюза против нескольких крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По информации агентства, Кипр делает это в попытке заручиться поддержкой ЕС для принятия жестких мер против Турции за незаконное бурение страной углеводородов в территориальных водах Кипра.