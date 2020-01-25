Reuters: Кипр блокирует санкции ЕС против России
Кипр блокирует новые санкции Евросоюза против нескольких крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
По информации агентства, Кипр делает это в попытке заручиться поддержкой ЕС для принятия жестких мер против Турции за незаконное бурение страной углеводородов в территориальных водах Кипра.
Как стало известно агентству, ЕС согласился добавить в черный список больше чиновников из Крыма, но санкции требуют единодушной поддержки со стороны всех 28 государств-членов, и Кипр недавно заблокировал процесс на техническом уровне. «Киприоты хотят ввести санкции против Турции за бурение, и были разочарованы тем, что это требует времени. Вот почему они вмешиваются в списки Крыма», - пояснил источник агентству.
При этом в министерстве иностранных дел Кипра отвергли это предположение, заявив агентству, что между двумя режимами санкций нет никакой связи. "Мы находимся в процессе рассмотрения предоставленной информации по санкциям", - сообщили в МИД агентству.
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