Новости за ночь: Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

9 декабря 201907:32

Главные события ночи по версии НСН.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе его визита в Вашингтон с Дональдом Трампом.

Как отметил О'Брайен, в данном случае речь идёт о принципе взаимности, поскольку, когда госсекретарь США Майкл Помпео ездил в Россию, его принял Владимир Путин.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на администрацию Белого дома написала, что главы внешнеполитических ведомств 10 декабря обсудят двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине.

Последний визит Лаврова в Штаты пришелся на 2017 год, тогда российский министр провел переговоры с Дональдом Трампом, уточняет Life.ru.

Читайте также новости за ночь 09 декабря 2019 г.

При этом в сентябре глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.

Ранее экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал в эфире НСН случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединённых Штатов к международному праву.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровДональд ТрампВашингтон