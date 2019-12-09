Новости за ночь: Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне
Главные события ночи по версии НСН.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе его визита в Вашингтон с Дональдом Трампом.
Как отметил О'Брайен, в данном случае речь идёт о принципе взаимности, поскольку, когда госсекретарь США Майкл Помпео ездил в Россию, его принял Владимир Путин.
Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на администрацию Белого дома написала, что главы внешнеполитических ведомств 10 декабря обсудят двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине.
Последний визит Лаврова в Штаты пришелся на 2017 год, тогда российский министр провел переговоры с Дональдом Трампом, уточняет Life.ru.
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При этом в сентябре глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров все же посетил Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на визовый скандал между Вашингтоном и Москвой.
Ранее экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал в эфире НСН случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединённых Штатов к международному праву.
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