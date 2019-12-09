Новости за ночь: Пенсионеров могут освободить от долгов по ЖКХ

9 декабря 201907:27

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений предложила ограничить взыскание долгов с пенсий граждан РФ, в том числе, задолженностей по ЖКХ. Соответствующий документ был направлен в правительственную комиссию, пишет Ura.ru.

Предпенсионерам в поисках работы могут выплачивать стипендию

По словам авторов предложения, страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности будут «неприкосновенны» в случае взыскания задолженностей.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.

Предпенсионерам в поисках работы могут выплачивать стипендию

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ФОТО: pixabay.com
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