Новости за ночь: Пенсионеров могут освободить от долгов по ЖКХ
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений предложила ограничить взыскание долгов с пенсий граждан РФ, в том числе, задолженностей по ЖКХ. Соответствующий документ был направлен в правительственную комиссию, пишет Ura.ru.
По словам авторов предложения, страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности будут «неприкосновенны» в случае взыскания задолженностей.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.
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