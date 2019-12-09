Новости за ночь: Российские военные доставили гумпомощь жителям Ракки

Российские военные впервые вошли в сирийский город Ракка, который несколько лет считался «столицей» запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

В ходе операции по освобождению города, которая проводила коалиция во главе с США, его инфраструктура была практически полностью уничтожена. Жертвами неизбирательных авиа и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей, напоминает РЕН-ТВ.

Российские военные планируют раздать местным жителям гуманитарную помощь - две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики.

Добавим, в Ракке до сих пор не завершена расчистка завалов и разминирование местности.

Как заявил в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров, ситуация в регионе очень тяжелая и мирное население нуждается в помощи.