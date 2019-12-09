Новости за ночь: В ФРГ назвали продолжительность встречи «нормандской четверки»

Перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с главой России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Коммерсант».

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому не доверять Путину и не встречаться с ним с глазу на глаз. В свою очередь первый украинский президент Леонид Кравчук в эфире НСН заверил, что Зеленский ко встречи с Путиным готов. ««В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе», - заявил Кравчук.