Новости за ночь: В ФРГ назвали продолжительность встречи «нормандской четверки»
Встреча «нормандской четверки» начнется 9 декабря в 16:00 по местному времени (18:00 по московскому времени) и продлится три часа, заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с главой России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Коммерсант».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому не доверять Путину и не встречаться с ним с глазу на глаз. В свою очередь первый украинский президент Леонид Кравчук в эфире НСН заверил, что Зеленский ко встречи с Путиным готов. ««В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе», - заявил Кравчук.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также новости за ночь 09 декабря 2019 г.
- Новости за ночь: В ФРГ назвали продолжительность встречи «нормандской четверки»
- Новости за ночь: Пенсионеров могут освободить от долгов по ЖКХ
- Новости за ночь: Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне
- Новости за ночь: Российские военные доставили гумпомощь жителям Ракки
- Новости за ночь: Назван «самый пьяный округ» России
Горячие новости
- Половина россиян захотели поменять Конституцию РФ
- Стало известно о «жесткой позиции» России на встрече «нормандской четверки»
- Ельцина обвинили в отказе от Крыма и Донбасса
- Новости за ночь: Назван «самый пьяный округ» России
- Новости за ночь: Российские военные доставили гумпомощь жителям Ракки