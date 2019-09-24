Экс-замгенсека ООН назвал провокацией новый визовый скандал между РФ и США

Десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не получили американские визы. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. По его словам, ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИД РФ, в том числе главному переводчику и главе генерального секретариата ведомства Сергею Бутину, не вернули в срок паспорта, которые в настоящее время находятся в американском посольстве.

В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединенных Штатов к международному праву.

«Это политическая провокация, потому что существует конвенция между ООН и Соединенными Штатами, в соответствии с которой Соединенные Штаты берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной ассамблеи ООН, беспрепятственно. Тем самым, они грубейшим образом нарушают свои собственные обязательства. Это показатель того, как Соединенные Штаты относятся к международному праву. Наплевательски относятся. Я думаю, что наша делегация будет добиваться того, чтобы этот вопрос разрешился. Это не первый случай и будем добиваться. Лавров будет добиваться», — сказал дипломат.