Новости за ночь: Назван «самый пьяный округ» России

Больше всего приверженцев таких вредных привычек как курение и употребление алкоголя отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. Именно этот регион расположился на нижней строчке рейтинга, подготовленного по результатам исследования РИА Новости на основании данных Росстата и Генпрокуратуры. Чуть выше «самого пьяного округа» России расположились Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Столица, пишет Ura.ru, занимает в рейтинге 53-ю строчку, улучшив результат на один пункт по сравнению с прошлым годом, а Санкт-Петербург – на 70-м месте, что на шесть пунктов выше прошлогоднего результата.

Меньше всего курят и пьют в северо-кавказских республиках: Чечне, Ингушетии и Дагестане.

