Новости за ночь: Назван «самый пьяный округ» России
Больше всего приверженцев таких вредных привычек как курение и употребление алкоголя отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. Именно этот регион расположился на нижней строчке рейтинга, подготовленного по результатам исследования РИА Новости на основании данных Росстата и Генпрокуратуры. Чуть выше «самого пьяного округа» России расположились Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.
Столица, пишет Ura.ru, занимает в рейтинге 53-ю строчку, улучшив результат на один пункт по сравнению с прошлым годом, а Санкт-Петербург – на 70-м месте, что на шесть пунктов выше прошлогоднего результата.
Меньше всего курят и пьют в северо-кавказских республиках: Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Половина россиян захотели поменять Конституцию РФ
- Стало известно о «жесткой позиции» России на встрече «нормандской четверки»
- Ельцина обвинили в отказе от Крыма и Донбасса
- Новости за ночь: Назван «самый пьяный округ» России
- Новости за ночь: Российские военные доставили гумпомощь жителям Ракки