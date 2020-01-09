«Фортуна» или «Академик Черский»? Кто спасёт «Северный поток - 2»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, сколько времени может потребоваться на то, чтобы «Академик Черский» добрался до места прокладки трубопровода.

«Насколько я понимаю, это судно находится на каком-то техническом обслуживании, и если его в данный момент взять и направить в Балтийское море, ему понадобится порядка 1,5 месяцев, чтобы до него дойти. Есть оценки, что месяца хватит, если отправить по Северному морскому пути. Но я полагаю, что это минимальный срок, и его следует увеличить. А если по традиционным маршрутам, то порядка двух месяцев», - оценил сроки перехода эксперт.

По его словам, из других возможных вариантов есть судно «Фортуна», которое строило «Северный поток-2» в территориальных водах России. Фролов, однако, сомневается, что «Фортуна» сможет работать на глубинах 40-50 метров в водах Дании. К тому же, «Фортуна» в отличие от «Академика Черского» не оборудована системой динамической стабилизации, наличие которой требуют датчане.

Эксперт не исключает возможность договориться о достройке с компаниями из Азии, однако о том, были ли соответствующие переговоры, ничего не известно.

«Самый разумный вариант – «Академик Черский». У него есть некоторые ограничения по глубине, на которой он может работать. Зона максимальных глубин Балтийского моря уже пройдена», - добавил Фролов. Он оценивает скорость укладки трубы в 1,5-2 км/сутки. Это значит, что для самой достройки потребуется около 1,5 месяцев. Вместе с переходом вся «операция», таким образом, займет 3,5-4 месяца.

Фролов отмечает, что сроки ввода в эксплуатацию не будут нарушены. Даже достроенный «Северный поток-2» физически не может эксплуатироваться до середины 2020 года, когда наконец будут готовы трубы на прием топлива уже на суше.

