США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями

4 февраля 202018:37

Немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что США могут ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2» в случае, если Россия попытается его достроить.

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Как сообщили изданию американские дипломатические источники, новый санкционный закон, который будет принят Палатой представителей и Сенатом, коснется европейских инвесторов, участвующих в проекте, а также крупных потребителей, которые захотят покупать проходящее по газопроводу топливо.

Источники отметили, что новые санкции могут быть введены в феврале или марте 2020 года. В конце 2019 года США уже ввели санкции против участников строительства «Северного потока-2».

В результате из проекта вышла швейцарская компания Allseas, чье судно прокладывало трубопровод. Из-за этого строительство газопровода приостановилось на неопределенный срок.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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