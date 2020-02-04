США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями

Как сообщили изданию американские дипломатические источники, новый санкционный закон, который будет принят Палатой представителей и Сенатом, коснется европейских инвесторов, участвующих в проекте, а также крупных потребителей, которые захотят покупать проходящее по газопроводу топливо.

Источники отметили, что новые санкции могут быть введены в феврале или марте 2020 года. В конце 2019 года США уже ввели санкции против участников строительства «Северного потока-2».

В результате из проекта вышла швейцарская компания Allseas, чье судно прокладывало трубопровод. Из-за этого строительство газопровода приостановилось на неопределенный срок.

