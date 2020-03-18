Дату 22 апреля убрали с плакатов о голосовании

Плакаты о голосовании по поправкам в Конституцию будут вывешены в обновленном варианте – без даты 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, соответствующее указание было выдано региональным властям из федерального центра.

Газете эту информацию подтвердили несколько источников, в том числе из регионального руководства. Близкий Кремлю источник сообщил изданию, что распоряжение связано с тем, что назначенная дата является «плавающей» в связи с коронавирусом.

Накануне стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 22 апреля назначается датой голосования о поправках в Конституцию. При этом президент отметил, что дата может быть смещена из-за ситуации с коронавирусом. При определении даты будет учитываться общая эпидемиологическая обстановка и состояние здоровья граждан.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Конституция РФГолосование