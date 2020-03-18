Дату 22 апреля убрали с плакатов о голосовании
Плакаты о голосовании по поправкам в Конституцию будут вывешены в обновленном варианте – без даты 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, соответствующее указание было выдано региональным властям из федерального центра.
Газете эту информацию подтвердили несколько источников, в том числе из регионального руководства. Близкий Кремлю источник сообщил изданию, что распоряжение связано с тем, что назначенная дата является «плавающей» в связи с коронавирусом.
Накануне стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 22 апреля назначается датой голосования о поправках в Конституцию. При этом президент отметил, что дата может быть смещена из-за ситуации с коронавирусом. При определении даты будет учитываться общая эпидемиологическая обстановка и состояние здоровья граждан.
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