Аксенов прокомментировал новый план Украины по возвращению Крыма
Глава республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на новый план Украины по возвращению полуострова в состав страны.
Как сообщает «КИА», Аксенов отметил, что подобные заявления на протяжении шести лет практически не меняются. По его словам, меняются лишь действующие лица.
Аксенов заявил, что любые стратегии Украины по возврату Крыма останутся безуспешными. По его словам, для этого есть три причины, в частности, отсутствие оккупации, нежелание жителей острова быть в составе Украины и мощь вооруженных сил РФ.
Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. До сих пор ряд стран, в том числе Украина, не признали территорию республику российской.
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