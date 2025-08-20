Росавиация рекомендовала дообучить пилотов полетам по международной системе определения высоты

На сегодняшней день в стране по давлению QNH работает 132 аэропорта. К концу 2025 года к ним добавится еще 33 воздушных гавани. Советские правила определения высоты QFE берут за ноль взлетно-посадочную полосу, а международные QNH — уровень моря. Последние начали вводиться, когда в РФ массово стали использовать иностранные авиалайнеры и были приняты международные стандарты ICAO.

В Росавиации указали, что использование QNH — международная практика, это безопаснее, чем QFE. При этом исключение возможности выполнения полетов по QFE не планируется.

Отмечаются существенные недостатки при параллельном применении двух стандартов. Например, аэропорт Хабаровска работает по советскому стандарту QFE, а Благовещенск и Тында по международному QNH. Как итог, в рейсах Хабаровск — Благовещенск — Тында Ан-24 летают на аэродромы с разными показателями высот. В Росавиации отметили, что главная сложность при переподготовке летчиков с QFE на QNH — необходимость переключаться между системами отсчета высоты на разных аэродромах, что создает дополнительную нагрузку на экипаж.

По предварительным данным, пилоты Ан-24 перепутали высоту, на которой летел самолет. При подлете к пункту назначения и снижении экипаж самолета установил на барометрических высотомерах давление по QNH. Однако при проходе контрольной точки пилоты доложили диспетчеру о высоте 1100 м, что соответствует QFE. Таким образом, пилоты думали, что летят значительно выше, чем было на самом деле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

