СМИ: Запад может предложить Киеву три варианта гарантий безопасности

По данным издания, речь идет о создании полноценных «миротворческих сил», по предварительным данным — вооруженных, которые дополнят Вооруженные силы Украины. Этот военный контингент будет задействован исключительно в оборонительных целях. Минус этого варианта заключается в необходимость задействовать «десятки тысяч» военных для этих целей.

Второй вариант — силы–«растяжки» — гораздо меньшие по численности. В этом случае само присутствие сил Запада на Украине может дать эффект сдерживания.

Третий вариант, по данным газеты, предполагает создание «сил наблюдателей» численностью около нескольких сотен военнослужащих. Они могут сообщать о предстоящих боевых действиях.

Отмечается, что даже размещенные на Украине военнослужащие не смогли бы организовать оборону в случае эскалации.

Ранее стало известно, что согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских стран. Встреча европейских политиков 19 августа была посвящена плану отправки британских и французских войск в рамках мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

