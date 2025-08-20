СМИ: Запад может предложить Киеву три варианта гарантий безопасности
Западные страны могли бы предоставить Киеву три варианта гарантий безопасности, сообщает The New York Times.
По данным издания, речь идет о создании полноценных «миротворческих сил», по предварительным данным — вооруженных, которые дополнят Вооруженные силы Украины. Этот военный контингент будет задействован исключительно в оборонительных целях. Минус этого варианта заключается в необходимость задействовать «десятки тысяч» военных для этих целей.
Второй вариант — силы–«растяжки» — гораздо меньшие по численности. В этом случае само присутствие сил Запада на Украине может дать эффект сдерживания.
Третий вариант, по данным газеты, предполагает создание «сил наблюдателей» численностью около нескольких сотен военнослужащих. Они могут сообщать о предстоящих боевых действиях.
Отмечается, что даже размещенные на Украине военнослужащие не смогли бы организовать оборону в случае эскалации.
Ранее стало известно, что согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских стран. Встреча европейских политиков 19 августа была посвящена плану отправки британских и французских войск в рамках мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
