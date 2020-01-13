«Такая же дрянь, как и старый». Медведев пошутил про Новый год фразой из Чехова
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев решил пошутить на тему завершения многодневных новогодних каникул. Для придания остроты своим словам он привёл цитату Антона Чехова. Премьер-министр высказался на эту тему в конце церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации, сообщает ТАСС.
«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже», - привёл Медведев выдержку из сборника рассказов классика русской литературы.
Глава кабмина призвал собравшихся не забывать, что 13 января праздники заканчиваются, и призвал помнить мнение Чехова о том, что при встрече Нового года «нужно не радоваться, а страдать и плакать», так как «чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».
На этой оптимистической ноте Дмитрий Медведев пожелал всем «веселого Старого Нового года», который празднуется традиционно в России в ночь на 14 января, как воспоминание о юлианском календаре, который использовался в стране до 1918 года.
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