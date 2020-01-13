«Такая же дрянь, как и старый». Медведев пошутил про Новый год фразой из Чехова

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев решил пошутить на тему завершения многодневных новогодних каникул. Для придания остроты своим словам он привёл цитату Антона Чехова. Премьер-министр высказался на эту тему в конце церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации, сообщает ТАСС.

«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже», - привёл Медведев выдержку из сборника рассказов классика русской литературы.