«Такая же дрянь, как и старый». Медведев пошутил про Новый год фразой из Чехова

13 января 202019:52

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев решил пошутить на тему завершения многодневных новогодних каникул. Для придания остроты своим словам он привёл цитату Антона Чехова. Премьер-министр высказался на эту тему в конце церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации, сообщает ТАСС.

«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже», - привёл Медведев выдержку из сборника рассказов классика русской литературы.

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Глава кабмина призвал собравшихся не забывать, что 13 января праздники заканчиваются, и призвал помнить мнение Чехова о том, что при встрече Нового года «нужно не радоваться, а страдать и плакать», так как «чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».

На этой оптимистической ноте Дмитрий Медведев пожелал всем «веселого Старого Нового года», который празднуется традиционно в России в ночь на 14 января, как воспоминание о юлианском календаре, который использовался в стране до 1918 года.

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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