«Бумажный самолетик советского пионера». Герой России о самолете ВВС США в Польше

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН опроверг потенциальную угрозу для России от использования самолета ВВС США в ходе учений в Польше.

«Все, что у есть у американской армии сейчас, для нас – ерундень. У Америки не хватает денег на все 237 военных баз, они начинают экономить. Пусть они пыжатся и выбивают деньги из Европы, но, как сказал Владимир Путин, «мы знаем себе цену».

Самолет, переброшенный в Польшу, не является не известной для нас разработкой. Он создан на базе F-111, примененном еще в период войны во Вьетнаме. Против самолетов такого типа у нас есть Су-24, способный подавить радиоэлектронную атаку крейсера за один пролет! Для нас их самолеты, как бумажный самолетик советского пионера!», - заявил Толбоев.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН оценил наступательный беспилотник британских ВВС.

