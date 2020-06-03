В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.

Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Американцы в мае проводили учения с союзниками в Черноморском регионе, в ходе которого упомянутые бомбардировщики отработали пуск противокорабельных ракет, пишет «Газета.ру». По мнению авторов публикации The Drive, продемонстрированный потенциал союзников может представлять «серьёзную проблему для российского флота».

Российские военные фиксировали бомбардировщики B-1B Lancer над Чёрным и Балтийским морями. Как отмечали в Минобороны РФ, российские истребители сопровождали эти бомбардировщики до изменения курса в сторону от границ РФ.

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ФОТО: flickr.com/United States government work
ТЕГИ:Черное МореБомбардировщикиСША
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