В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Американцы в мае проводили учения с союзниками в Черноморском регионе, в ходе которого упомянутые бомбардировщики отработали пуск противокорабельных ракет, пишет «Газета.ру». По мнению авторов публикации The Drive, продемонстрированный потенциал союзников может представлять «серьёзную проблему для российского флота».

Российские военные фиксировали бомбардировщики B-1B Lancer над Чёрным и Балтийским морями. Как отмечали в Минобороны РФ, российские истребители сопровождали эти бомбардировщики до изменения курса в сторону от границ РФ.

