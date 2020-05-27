Шрёдер оскорбил украинского посла: «Какой-то карлик»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в своем подкасте «Повестка дня» (Die Agenda) уничижительно высказался в адрес посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

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Шрёдер заявил, что в нынешних условиях считает бессмысленными западные санкции против России. По его мнению, в условиях пандемии коронавируса было бы правильнее отменить все экономические ограничения против всех стран для усиления международного сотрудничества.

«И почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?» - задался вопрос Шрёдер, намекая на Мельника.

В начале мая в интервью Tagesspiegel Шрёдер заявил, что ни один президент России никогда не вернет Крым Украине. Также экс-канцлер призвал отменить антироссийские санкции, сообщало RT.

В ответ на это интервью Мельник предложил Шрёдеру заключить пари, что Крым «вернется» в состав Украины еще при жизни экс-канцлера, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Герхард ШредерУкраинаГермания
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