Меркель назвала неприятными санкции против России при COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприятными санкции, которые продолжают действовать в такой, по её словам, исключительной ситуации, как пандемия коронавируса. В связи с этим Берлин продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничений в отношении России из-за украинского вопроса.

Об этом глава правительства Германии заявила на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог». Это мероприятие было организовано в режиме видеоконференции в сложившихся условиях опасности распространения COVID-19.

Как подчеркнула Меркель, все стороны хотят хорошего развития экономики, чему мешают действующие санкции, передает ТАСС.

