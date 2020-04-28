Меркель назвала неприятными санкции против России при COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприятными санкции, которые продолжают действовать в такой, по её словам, исключительной ситуации, как пандемия коронавируса. В связи с этим Берлин продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничений в отношении России из-за украинского вопроса.
Об этом глава правительства Германии заявила на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог». Это мероприятие было организовано в режиме видеоконференции в сложившихся условиях опасности распространения COVID-19.
Как подчеркнула Меркель, все стороны хотят хорошего развития экономики, чему мешают действующие санкции, передает ТАСС.
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