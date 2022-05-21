Новая кровь. В России отреагировали на данные Зеленского о численности ВСУ

Конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это будет катастрофическим для всех сценарием. <...> Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!» — подчеркнул политик.