Новая кровь. В России отреагировали на данные Зеленского о численности ВСУ

В России призывают Запад не накачивать Украину военной техникой и наемниками и прогнозируют, что для ликвидации нацизма могут потребоваться годы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинских войск составляет 700 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня это 700 тыс. (человек – прим. НСН)», — цитирует его RT.

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Конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это будет катастрофическим для всех сценарием. <...> Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!»подчеркнул политик.

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Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если украинских военных не оттеснить от границы, то потребуется эвакуация жителей.

«Уже ведется систематический обстрел наших приграничных с Украиной областей. Если наши военные будут не в состоянии оттеснить ВСУ от границы на недосягаемое расстояние для их минометов, артиллерии и ракет, тогда может потребоваться эвакуация жителей. Если снова не занять те территории, с которых ушли, так и будут обстреливать дальше. Понравится это жителям? Думаю, что нет», - сказал Прохватилов.

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Для полной очистки Украины от нацизма, который взрастили страны Запада, могут понадобиться даже годы. Но о сроках говорить, я подчеркну, не стоит», - заявил эксперт.

В первые дни российской спецоперации на Украине зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что странам НАТО не следует вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине, и подогревать «нацистский» киевский режим поставками оружия.

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ТЕГИ:ЗападВСУВладимир ПрохватиловРоссияУкраина
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