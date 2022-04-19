Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет напрямую вмешиваться российско-украинский конфликт, сообщает ТАСС.

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По итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и Евросоюза он отметил, что страны Запада продолжат оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

«В этом мы едины - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в боевых действиях», - резюмировал Шольц.

Ранее власти Финляндии объявили о решении предоставить Киеву дополнительную военную помощь.

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ФОТО: РИА Новости
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