Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине

По итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и Евросоюза он отметил, что страны Запада продолжат оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

«В этом мы едины - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в боевых действиях», - резюмировал Шольц.

Ранее власти Финляндии объявили о решении предоставить Киеву дополнительную военную помощь.