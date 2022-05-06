Небензя считает, что Запад ведет прокси-войну с Россией

Ситуация вокруг Украины является прокси-войной Запада против России, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Прокси-война НАТО. Политолог раскрыл стратегию альянса

По его словам, западные страны заранее готовились к антироссийским ограничительным мерам и «экономической войне» против Москвы. Дипломат отметил, что с помощью поставок оружия Украину хотят превратить в «плацдарм для битвы с Россией».

Постпред РФ считает репрессивными санкции, введенные в ответ на российскую военную операцию на Украине.

НАТО во главе с США и Великобританией ведет против России прокси-войну с помощью Украины, чтобы сплотить альянс перед лицом якобы российской военной угрозы, заявил политолог Максим Жаров.

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ТЕГИ:ЗападВасилий Небензя
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