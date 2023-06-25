Никакой солидарности! В России задают вопросы разведке после публикаций западных СМИ о планах мятежа Пригожина

Вооруженный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это хорошо спланированная операция с целью совершения военного переворота в России. Такое заявление сделал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.



Он отметил, что мятеж является «хладнокровным расчетом» с тщательной информационно-психологической составляющей. По словам Поддубного, броски военных подразделений с техникой на сотни километров нельзя осуществить спонтанно.

«Видео «последствий» ракетного удара - постановка. Рассчитать БК, зарядить личный состав, проработать план. Противник под эту измену нарастил усилия на переднем крае. Сегодня вообще праздник у нашего врага. Лозунги о справедливости - это ширма и простая манипуляция, на которую идут мятежники всегда. Причем рассчитано это и на общество, и на бойцов. Отдельный и очень важный нюанс. Право на насилие имеет только государство. Как только им пытаются воспользоваться люди с «благими» намерениями, они становятся бандитами», - сказал Поддубный.