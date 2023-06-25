Никакой солидарности! В России задают вопросы разведке после публикаций западных СМИ о планах мятежа Пригожина
На Западе о подготовке мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным было известно минимум две недели назад, сообщают СМИ. При этом день 24 июня показал неготовность многих служб и структур в РФ к событиям, которые произошли с участием «музыкантов».
В попытке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» иностранное влияние, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил в эфире TV Pink. Сербский лидер считает этот факт несомненным.
Вооруженный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это хорошо спланированная операция с целью совершения военного переворота в России. Такое заявление сделал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мятеж является «хладнокровным расчетом» с тщательной информационно-психологической составляющей. По словам Поддубного, броски военных подразделений с техникой на сотни километров нельзя осуществить спонтанно.
«Видео «последствий» ракетного удара - постановка. Рассчитать БК, зарядить личный состав, проработать план. Противник под эту измену нарастил усилия на переднем крае. Сегодня вообще праздник у нашего врага. Лозунги о справедливости - это ширма и простая манипуляция, на которую идут мятежники всегда. Причем рассчитано это и на общество, и на бойцов. Отдельный и очень важный нюанс. Право на насилие имеет только государство. Как только им пытаются воспользоваться люди с «благими» намерениями, они становятся бандитами», - сказал Поддубный.
Службы разведки Соединённых Штатов Америки еще в середине июня получили сведения, которые свидетельствовали о том, что Евгений Пригожин подготавливает мятеж. Они предупредили об этом администрацию Белого дома, однако там было решено не оглашать такие данные, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Как уточняется в публикации, точный характер намерений главы ЧВК «Вагнер» и конкретные даты выступления не были известны спецслужбам США. Информация была также предоставлена Государственному департаменту, Минобороны США и Конгрессу.
По данным New York Times, американские власти отказались обнародовать информацию из-за опасения, что Москва в этом случае обвинит Вашингтон в подготовке госпереворота.
Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале отреагировал на сообщения журналистов о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» за две недели.
«Американские СМИ, причём многие, пишут, что американская разведка имела информацию о том, что Пригожин готовит какое то выступление, за несколько дней. А нашим спецслужбам не сообщили? Гады! Совсем потеряли чувство солидарности с коллегами», – сыронизировал эксперт.
Между НАТО и Минобороны РФ состоялись неформальные переговоры в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер», сообщает газета La Repubblica.
По данным издания, темой переговоров стало избежание риска эскалации и недопущение ядерного инцидента. Уточняется, что Запад хотел дать понять, что не играет никакой роли в действиях мятежников.
В Астрахани и Воронеже снова открылись центры набора в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает RTVI 25 июня.
Уточняется, что такой центр в Воронеже был закрыт в субботу, но «сейчас разрешили... работать».
Ранее подразделения «Вагнера» 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. После переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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