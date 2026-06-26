Курганский губернатор обвинил в низкой рождаемости интернет

По его словам, около 80% информации формирует у молодых людей установки против рождения детей. Это, как считает глава региона, приводит к тому, что все больше молодых людей делают выбор в пользу малодетности либо вовсе бездетности.

Шумков отметили, что в настоящее время основная угроза — негативное воздействие на сознание тех, кто может и должен рожать. «А это значит, откупиться от проблемы только деньгами не получится», — подчеркнул он.

Ранее председатель Совфеда Валентину Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

