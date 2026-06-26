Билл Гейтс признался в романе с россиянкой Нигматулиной
Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс раскрыл личности двух русских женщин, с которыми у него были романы, New York Post.
По данным издания, это произошло на слушаниях в Конгрессе США. Речь идет о бриджистке Миле Антоновой и ученой Кариме Нигматулиной. Бизнесмен также заявил, что покойный американский финансист Джеффри Эпштейн узнал о его изменах жене и пытался шантажировать из-за этого. Гейтс сказал, что шантаж не удался.
В ходе слушаний Гейтс отрицал сексуальные домогательства, но признал, что «мог неосознанно находиться в присутствии жертв» во время встреч с Эпштейном. Нигматулина — выпускница Массачусетского технологического института. Она была ведущим аналитиком в американской компании Intellectual Ventures. Она занималась руководством проектов, которые финансировал лично Гейтс.
Позднее женщина уехала в Россию в и 2012–2015 годах занимала пост первого заместителя, а после - исполняющей обязанности директора Института Генплана Москвы.
Ранее стало известно, что Гейтс попал в список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу финансиста.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Билл Гейтс признался в романе с россиянкой Нигматулиной
- Экс-премьер РФ Степашин призвал завести уголовное дело против Зеленского
- «Дилемма заключенного»: Клименко назвал возможный ответ на действия Apple
- СМИ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским
- Apple подняла официальные цены на свои устройства до 25%
- СМИ: ВС РФ за месяц уничтожили 150 АЗС и 100 бензовозов Украины
- Зеленский заявил, что утвердил 40-дневный план атак против РФ
- Минкульт Латвии запретил использование русского языка в своих учреждениях
- ВСУ подожгли церковь с мирными жителями в Константиновке
- Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине