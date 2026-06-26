По данным издания, это произошло на слушаниях в Конгрессе США. Речь идет о бриджистке Миле Антоновой и ученой Кариме Нигматулиной. Бизнесмен также заявил, что покойный американский финансист Джеффри Эпштейн узнал о его изменах жене и пытался шантажировать из-за этого. Гейтс сказал, что шантаж не удался.

В ходе слушаний Гейтс отрицал сексуальные домогательства, но признал, что «мог неосознанно находиться в присутствии жертв» во время встреч с Эпштейном. Нигматулина — выпускница Массачусетского технологического института. Она была ведущим аналитиком в американской компании Intellectual Ventures. Она занималась руководством проектов, которые финансировал лично Гейтс.

Позднее женщина уехала в Россию в и 2012–2015 годах занимала пост первого заместителя, а после - исполняющей обязанности директора Института Генплана Москвы.

Ранее стало известно, что Гейтс попал в список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу финансиста.

