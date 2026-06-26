В РФС подтвердили факт переговоров о товарищеском матче между Россией и США

По его словам, в определенном этапе этих переговоров принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны. Они прорабатывают свои возможности, мы — свои. Поэтому эта идея не убрана в дальний ящик», — указал Митрофанов.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет хоккейный матч между представителями России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

