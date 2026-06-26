США провели испытания украинских морских беспилотников Magura

По данным агентства, учения состоялись в апреле у побережья Филиппин. В ходе тестов беспилотные катера атаковали списанное судно-мишень, в результате чего оно затонуло. Это стало первым случаем использования США украинских морских дронов в рамках международных маневров за пределами Украины.

Отмечается, что страны проявляют интерес к этой системе именно из-за проверки возможностей ее применения в реальных боевых условиях. В настоящее время разработчики комплекса ведут переговоры с представителями нескольких государств Индо-Тихоокеанского региона о поставках и локализации производства на их территории.

Ранее стало известно, что Британия планирует перехватывать «теневой флот» с помощью морских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

