США провели испытания украинских морских беспилотников Magura
Военные США провели испытания украинских морских беспилотников Magura, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, учения состоялись в апреле у побережья Филиппин. В ходе тестов беспилотные катера атаковали списанное судно-мишень, в результате чего оно затонуло. Это стало первым случаем использования США украинских морских дронов в рамках международных маневров за пределами Украины.
Отмечается, что страны проявляют интерес к этой системе именно из-за проверки возможностей ее применения в реальных боевых условиях. В настоящее время разработчики комплекса ведут переговоры с представителями нескольких государств Индо-Тихоокеанского региона о поставках и локализации производства на их территории.
Ранее стало известно, что Британия планирует перехватывать «теневой флот» с помощью морских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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