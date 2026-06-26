Конгрессмены США отложили визит в Москву

Запланированный на июнь визит конгрессменов США в Москву перенесен на неопределенный срок, сообщают «Известия».

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Официальное приглашение посетить Россию парламентарии получили, но пока на него не ответили. По словам экспертов, контакты на уровне парламентариев зависли из-за скорых выборов в Конгресс США — контакты с РФ стали опасны, поскольку могут использоваться оппонентами республиканцев в предвыборной агитации.

Отложенный визит стал лакмусовой бумажкой нынешних отношений Москвы и Вашингтона — они в застое, а «дух Анкориджа» угас. После приостановки конфликта в Иране американский лидер Дональд Трамп пообещал включиться в урегулирование кризиса вокруг Украины, однако удары ВСУ по российским гражданским объектам лишь его обостряют, сказано в статье.

Ранее в России рассказали о роли США в атаках ВСУ на Московский регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:РоссияСШАКонгресс США

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