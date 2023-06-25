WP: Власти США узнали о поготовке Пригожиным мятежа две недели назад

Службы разведки Соединённых Штатов Америки еще в середине июня получили сведения, которые свидетельствовали о том, что Евгений Пригожин подготавливает мятеж. Они предупредили об этом администрацию Белого дома, однако там было решено не оглашать такие данные, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как уточняется в публикации, точный характер намерений главы ЧВК «Вагнер» и конкретные даты выступления не были известны спецслужбам США. Информация была также предоставлена Государственному департаменту, Минобороны США и Конгрессу.