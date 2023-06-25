WP: Власти США узнали о поготовке Пригожиным мятежа две недели назад

Службы разведки Соединённых Штатов Америки еще в середине июня получили сведения, которые свидетельствовали о том, что Евгений Пригожин подготавливает мятеж. Они предупредили об этом администрацию Белого дома, однако там было решено не оглашать такие данные, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как уточняется в публикации, точный характер намерений главы ЧВК «Вагнер» и конкретные даты выступления не были известны спецслужбам США. Информация была также предоставлена Государственному департаменту, Минобороны США и Конгрессу.

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По данным New York Times, американские власти отказались обнародовать информацию из-за опасения, что Москва в этом случае обвинит Вашингтон в подготовке госпереворота. Также, по данным издания, администрация США не хотела помогать российским властям.

Между тем, выясняются новые детали мятежа Пригожина. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», к Москве через Воронежскую область направлялось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер», утверждает Baza. В общей сложности к российской столице направлялись четыре колонны мятежников.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:РазведкаСШАЕвгений Пригожин

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