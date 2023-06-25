WP: Власти США узнали о поготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Службы разведки Соединённых Штатов Америки еще в середине июня получили сведения, которые свидетельствовали о том, что Евгений Пригожин подготавливает мятеж. Они предупредили об этом администрацию Белого дома, однако там было решено не оглашать такие данные, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Как уточняется в публикации, точный характер намерений главы ЧВК «Вагнер» и конкретные даты выступления не были известны спецслужбам США. Информация была также предоставлена Государственному департаменту, Минобороны США и Конгрессу.
По данным New York Times, американские власти отказались обнародовать информацию из-за опасения, что Москва в этом случае обвинит Вашингтон в подготовке госпереворота. Также, по данным издания, администрация США не хотела помогать российским властям.
Между тем, выясняются новые детали мятежа Пригожина. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», к Москве через Воронежскую область направлялось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер», утверждает Baza. В общей сложности к российской столице направлялись четыре колонны мятежников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Одного из пропавших детей на реке в Приморье нашли погибшим
- WP: Власти США узнали о поготовке Пригожиным мятежа две недели назад
- Лавров: Заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ не стоят комментариев
- СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
- Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в РФ и другой стране
- МЧС: В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам
- Вокзалы Ростова-на-Дону вернулись к штатной работе
- В Липецкой области планируют восстановить все разрушенные дороги уже в понедельник
- Губернатор Гусев: ЧВК «Вагнер» покидает территорию Воронежской области
- Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО из Ростова. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru