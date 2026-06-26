В Забайкалье из-за дефицита топлива начались перебои с транспортом и вывозом мусора
В Забайкалье из-за дефицита автомобильного топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на регионального оператора по вывозу мусора «Олерон+».
Из-за отсутствия топлива перестал вывозить отходы из Чернышевского, Сретенского, Газимуро-Заводского и Краснокаменского районов Забайкалья. Администрация забайкальской Борзи объявила о сокращении графика работы городских маршрутов из-за ограниченного количества дизельного топлива.
До этого правительство отреагировало запретом заливать бензин в канистры на заправках и ограничением в 15 литров на один бак. «К сожалению, враги и паникеры распространяют слухи и сплетни, что привело к повышенному расходу моторного топлива», — заявил глава Забайкалья Александр Осипов.
Ранее стало известно, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92. Речь идет об объеме в 50 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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