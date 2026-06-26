Италия и Франция выступили против запрета на въезд в ЕС военных из РФ

По данным агентства, которое ссылается на дипломатические источники в ЕС, Рим и Париж в целом не возражают против идеи не пускать участников СВО, однако опасаются, что нынешняя формулировка может открыть путь к массовому запрету на въезд всех россиян.

Италия и Франция настаивают, что подобные точечные ограничения следует регулировать через визовую политику, а не через санкции. Кроме того, европейские дипломаты указывают на практическую сложность реализации, так как государствам-членам объединения пришлось бы самостоятельно определять, кто именно воевал, а кто нет.

Предложение Швеции и Финляндии о закрытии для россиян пляжей в Европе говорит об отсутствии идей для новых антироссийских санкций, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

