Россиян могут заставить платить за зарубежный интернет

Речь идет только о внутририроссийском интернете и о доступе к зарубежной Сети. По словам экспертов, отдельные тарифы для доступа к иностранному интернету станут результатом введения моратория на расширение каналов для обмена трафиком с внешним миром.

Соглашение о том, что инфраструктура, соединяющая Рунет с мировым интернетом, не будет расширяться, 20 крупнейших провайдеров подписали с Минцифры в апреле 2026 года. Чтобы расширить каналы, операторы интернета должны получать разрешение у властей. Однако порядок и критерии, по которым будет приниматься решение, еще не определены.

К осени, когда трафик традиционно начинает расти, отечественные операторы могут столкнуться с тем, что их каналы будут полностью «забиты». Тогда они будут стараться расчистить полосу для пропуска трафика более высокорентабельных клиентов, освобождать каналы там, где это возможно.

Операторам, у которых много розничных клиентов, возможно, придется делить свой продукт на две части: на тариф только с внутрироссийским интернетом и на тариф с зарубежным. Первый будет продаваться ниже или за ту же цену, а второй дороже.

Ранее российские власти приняли решение отложить введение доплаты за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

