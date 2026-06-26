Россиян могут заставить платить за зарубежный интернет
Интернет-провайдеры России с предстоящей осени начнут вводить дифференцированные тарифы, сообщает РБК.
Речь идет только о внутририроссийском интернете и о доступе к зарубежной Сети. По словам экспертов, отдельные тарифы для доступа к иностранному интернету станут результатом введения моратория на расширение каналов для обмена трафиком с внешним миром.
Соглашение о том, что инфраструктура, соединяющая Рунет с мировым интернетом, не будет расширяться, 20 крупнейших провайдеров подписали с Минцифры в апреле 2026 года. Чтобы расширить каналы, операторы интернета должны получать разрешение у властей. Однако порядок и критерии, по которым будет приниматься решение, еще не определены.
К осени, когда трафик традиционно начинает расти, отечественные операторы могут столкнуться с тем, что их каналы будут полностью «забиты». Тогда они будут стараться расчистить полосу для пропуска трафика более высокорентабельных клиентов, освобождать каналы там, где это возможно.
Операторам, у которых много розничных клиентов, возможно, придется делить свой продукт на две части: на тариф только с внутрироссийским интернетом и на тариф с зарубежным. Первый будет продаваться ниже или за ту же цену, а второй дороже.
Ранее российские власти приняли решение отложить введение доплаты за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Южная Корея захотела подготовить 500 тысяч «воинов-дронов»
- В Венесуэле из-за землетрясения погибли 235 человек, пострадали 4,3 тысячи
- Россиян могут заставить платить за зарубежный интернет
- Конгрессмены США отложили визит в Москву
- США провели испытания украинских морских беспилотников Magura
- В РФС подтвердили факт переговоров о товарищеском матче между Россией и США
- Глава НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой
- Курганский губернатор обвинил в низкой рождаемости интернет
- Италия и Франция выступили против запрета на въезд в ЕС военных из РФ
- Эксперт предупредил о последствиях удара ВСУ по Белоруссии