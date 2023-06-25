СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Между НАТО и Минобороны РФ состоялись неформальные переговоры в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер», сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, темой переговоров стало избежание риска эскалации и недопущение ядерного инцидента. Уточняется, что Запад хотел дать понять, что не играет никакой роли в действиях мятежников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» под предводительством главы подразделения Евгения Пригожина попыткой захвата власти в стране. По его словам, эта операция была хорошо продумана и спланирована. Также политик не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях российской армии.

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В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который вечером 24 июня отказался от планов вести бойцов на Москву, объяснив это тем, что не хочет допустить кровопролития.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Минобороны РФНАТОЕвгений Пригожин

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