СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Между НАТО и Минобороны РФ состоялись неформальные переговоры в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер», сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, темой переговоров стало избежание риска эскалации и недопущение ядерного инцидента. Уточняется, что Запад хотел дать понять, что не играет никакой роли в действиях мятежников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» под предводительством главы подразделения Евгения Пригожина попыткой захвата власти в стране. По его словам, эта операция была хорошо продумана и спланирована. Также политик не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях российской армии.