СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
Между НАТО и Минобороны РФ состоялись неформальные переговоры в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер», сообщает газета La Repubblica.
По данным издания, темой переговоров стало избежание риска эскалации и недопущение ядерного инцидента. Уточняется, что Запад хотел дать понять, что не играет никакой роли в действиях мятежников.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» под предводительством главы подразделения Евгения Пригожина попыткой захвата власти в стране. По его словам, эта операция была хорошо продумана и спланирована. Также политик не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях российской армии.
В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который вечером 24 июня отказался от планов вести бойцов на Москву, объяснив это тем, что не хочет допустить кровопролития.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Одного из пропавших детей на реке в Приморье нашли погибшим
- WP: Власти США узнали о поготовке Пригожиным мятежа две недели назад
- Лавров: Заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ не стоят комментариев
- СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
- Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в РФ и другой стране
- МЧС: В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам
- Вокзалы Ростова-на-Дону вернулись к штатной работе
- В Липецкой области планируют восстановить все разрушенные дороги уже в понедельник
- Губернатор Гусев: ЧВК «Вагнер» покидает территорию Воронежской области
- Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО из Ростова. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru