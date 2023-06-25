В Госдуме рассказали о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа
Бойцы ЧВК «Вагнер» смогут служить под командованием Министерства обороны, заявил изданию «Подъем» депутат Госдумы Виктор Соболев.
Парламентарий заверил, что участвующих в мятеже бойцов преследовать не будут. При этом им вряд ли позволят уйти в Белоруссию вместе с главой ЧВК Евгением Пригожиным, считает Соболев.
По словам депутата, часть военнослужащих ЧВК будет служить в Минобороны, остальные подразделения распустятся. Соболев отметил, что решение о судьбе группы будет принимать президент Владимир Путин.
Подразделения «Вагнера» 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. После переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».
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