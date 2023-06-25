В Госдуме рассказали о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогут служить под командованием Министерства обороны, заявил изданию «Подъем» депутат Госдумы Виктор Соболев.

Власти Липецкой области заявили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули регион

Парламентарий заверил, что участвующих в мятеже бойцов преследовать не будут. При этом им вряд ли позволят уйти в Белоруссию вместе с главой ЧВК Евгением Пригожиным, считает Соболев.

По словам депутата, часть военнослужащих ЧВК будет служить в Минобороны, остальные подразделения распустятся. Соболев отметил, что решение о судьбе группы будет принимать президент Владимир Путин.

Подразделения «Вагнера» 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. После переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Евгений Пригожин согласился вернуть бойцов в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ГосдумаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры