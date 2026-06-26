Эксперт предупредил о последствиях удара ВСУ по Белоруссии

По его словам, об этом говорит принудительная эвакуация 12 населенных пунктов Черниговской области у границ России и Белоруссии. В случае удара Вооруженных сил Украины по территории Белоруссии Киев будут ждать последствия — Москва наверняка поддержит союзника, и отвечать на действия противника будет вместе с Минском.

Эксперт указал, что Белоруссия не будет вступать в конфликт первой, и наступательные действия со стороны Минска возможны только в том случае, если Киев спровоцирует обострение у границы. В таком случае у Вооруженных сил России появится возможность усилить давление на киевском направлении.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Владимира Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

