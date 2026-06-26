Глава НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой
Глава Североатлантического альянса Марко Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для организации.
По его словам, еще большую опасность представляет сотрудничество Москвы с Китаем и Северной Кореей. «Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону»,— указал руководитель Альянса.
Рютте отметил, что некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал КНР, которая «продолжает расширять свои возможности в ядерной сфере», и КНДР, которая наращивает свою ядерную программу, а также «получает опыт от поддержки российских военных действий на Украине».
Ранее Рютте рассказал, когда на Украине появятся иностранные войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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