Глава НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой

По его словам, еще большую опасность представляет сотрудничество Москвы с Китаем и Северной Кореей. «Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону»,— указал руководитель Альянса.

Рютте отметил, что некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал КНР, которая «продолжает расширять свои возможности в ядерной сфере», и КНДР, которая наращивает свою ядерную программу, а также «получает опыт от поддержки российских военных действий на Украине».

Ранее Рютте рассказал, когда на Украине появятся иностранные войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

