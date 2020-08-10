Несколько тысяч для Минска - немного. В Белоруссии ожидают спада протестов
Белорусский политолог в эфире НСН оценил перспективы вступления Лукашенко в шестой срок на фоне неприятия итогов выборов оппозицией.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили вечером в понедельник улицы в центре столицы республики после воскресных акций протеста по итогам президентских выборов, в том числе в районе стелы «Минск - город-герой». На место прибывает спецтехника, в городе перестает работать мобильная связь. Обстановка пока спокойная, передаёт ТАСС. По данным Центральной избирательной комиссии действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 10%. После объявления результатов официальных экзитполов вечером в воскресенье в центре Минска и в ряде других городов Белоруссии вспыхнули массовые акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками.
Белорусский политолог Алексей Дзермант отметил в эфире НСН, что официальные данные ЦИК Белоруссии похожи на правду, о чем также свидетельствует относительно небольшое число участников протестов.
«Цифры, которые даёт ЦИК, подтверждаются экзитполами, проведёнными в Белоруссии, они не сильно отличаются от официальных данных. Считаю довольно высокой достоверность результата и победу Лукашенко.
Протесты действительно имели место, но не носили массовый характер, несколько тысяч человек для Минска - это немного. В течение нескольких дней можно ожидать попытки повторения этих протестов, однако, скорее всего, они пойдут на спад и не приведут к серьёзным результатам.
Соответственно, ожидаем уверенной победы Лукашенко и вхождения в новый срок с теми принципами, которые он провозгласил в своей программе. Какого-то серьёзного изменения в политике не стоит ожидать. Думаю, переход от пятого к шестому сроку Лукашенко пройдёт довольно гладко», - отметил собеседник НСН.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста по итогам выборов, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Красулина. Такое решение принято в связи с тем, что появление Тихановской может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых команда хотела бы избежать. Ранее Тихановская подала жалобу в Центризбирком с требованием признать недействительными результаты выборов.
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение. По его словам, такая информация получена от самого объединенного штаба оппозиции, где опасаются провокации. По словам Вакульчика, перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». В связи с этим по поручению президента МВД выделило 120 сотрудников для охраны оппозиционного штаба.
В ходе беспорядков в Белоруссии задержано около 3 тысяч человек. До 40 сотрудников МВД и более 50 участников несанкционированных акций находятся сейчас в больницах, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. По его словам, обошлось без погибших.
Представители российских СМИ, Союз журналистов России и Совет по правам человека потребовали от властей Белоруссии отпустить задержанных репортеров, которые освещали выборы в республике. В Минске накануне вечером во время разгона протестных акций были, в частности, задержаны журналисты Daily Storm, «Медузы», военный репортер Семен Пегов. Некоторых из них белорусские силовики жестоко избили.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что митингующими управляли из-за границы. Спецслужбы Белоруссии, по его словам, зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России. «Управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», - заметил Лукашенко.
Лидеры России, Китая и ряда государств СНГ поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. В то же время, в странах Евросоюза назвали выборы недемократическими и не исключили введения новых санкций против Минска.
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