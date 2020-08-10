Несколько тысяч для Минска - немного. В Белоруссии ожидают спада протестов

«Цифры, которые даёт ЦИК, подтверждаются экзитполами, проведёнными в Белоруссии, они не сильно отличаются от официальных данных. Считаю довольно высокой достоверность результата и победу Лукашенко.

Протесты действительно имели место, но не носили массовый характер, несколько тысяч человек для Минска - это немного. В течение нескольких дней можно ожидать попытки повторения этих протестов, однако, скорее всего, они пойдут на спад и не приведут к серьёзным результатам.

Соответственно, ожидаем уверенной победы Лукашенко и вхождения в новый срок с теми принципами, которые он провозгласил в своей программе. Какого-то серьёзного изменения в политике не стоит ожидать. Думаю, переход от пятого к шестому сроку Лукашенко пройдёт довольно гладко», - отметил собеседник НСН.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста по итогам выборов, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Красулина. Такое решение принято в связи с тем, что появление Тихановской может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых команда хотела бы избежать. Ранее Тихановская подала жалобу в Центризбирком с требованием признать недействительными результаты выборов.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение. По его словам, такая информация получена от самого объединенного штаба оппозиции, где опасаются провокации. По словам Вакульчика, перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». В связи с этим по поручению президента МВД выделило 120 сотрудников для охраны оппозиционного штаба.