В Совфеде считают, что в Белоруссии есть пророссийские политики

«Никаких объективных оснований считать эти выборы нелегитимными нет. Конечно, Россия должна признать их легитимными. Выборы проходили в соответствии с законом Республики Беларусь, никаких доказанных нарушений там нет, а заявления оппозиции традиционны. Весь вопрос заключается в том, насколько народ Белоруссии примет эти выборы как легитимные. Но это процесс не одноразовый, это начало длительного противостояния народа и власти в республике», - сказал сенатор.

Он также отметил, что в Белоруссии есть пророссийские политики, а белорусский народ не видит себя иначе, кроме как вместе с Россией.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН поздравил Лукашенко с победой и раскритиковал белорусскую оппозицию, подводя главные итоги президентских выборов в республике.

