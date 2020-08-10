В Совфеде считают, что в Белоруссии есть пророссийские политики
Российский сенатор Сергей Калашников сообщил НСН, что у РФ нет никаких оснований считать выборы в Белоруссии нелегитимными.
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90% В голосовaнии приняли учaстие 5 миллионов 790 тысяч человек, явкa состaвилa 84,23%. В Минске и других белорусских городах вспыхнули aкции протестa из-зa недовольствa итогaми выборов президентa. По данным правозащитников, один человек погиб, десятки пострадали, более 200 задержаны. В МВД опровергают гибель протестующего.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заявил, что Россия должна признать прошедшие в Белоруссии выборы легитимными.
«Никаких объективных оснований считать эти выборы нелегитимными нет. Конечно, Россия должна признать их легитимными. Выборы проходили в соответствии с законом Республики Беларусь, никаких доказанных нарушений там нет, а заявления оппозиции традиционны. Весь вопрос заключается в том, насколько народ Белоруссии примет эти выборы как легитимные. Но это процесс не одноразовый, это начало длительного противостояния народа и власти в республике», - сказал сенатор.
Он также отметил, что в Белоруссии есть пророссийские политики, а белорусский народ не видит себя иначе, кроме как вместе с Россией.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН поздравил Лукашенко с победой и раскритиковал белорусскую оппозицию, подводя главные итоги президентских выборов в республике.
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