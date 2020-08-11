Зюганов поздравил Лукашенко с победой и сравнил оппозицию с фашистами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал в эфире НСН главные итоги президентских выборов в Белоруссии.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90% В голосовaнии приняли учaстие 5 миллионов 790 тысяч человек, явкa состaвилa 84,23%.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поздравил Лукашенко с победой и раскритиковал белорусскую оппозицию.

«Я хочу поздравить белорусский народ и Лукашенко с успешной выборной кампанией. Эта братская республика в который раз демонстрирует свое достоинство, понимание того, что нужно прийти и дружно голосовать. Наши представители были на этих выборах, мы официально обращались к белорусскому народу с призывом проявить благоразумие, а также проявить волю и характер», - сказал лидер российских коммунистов.

В Минске и других белорусских городах вспыхнули aкции протестa из-зa недовольствa итогaми выборов президентa. По данным правозащитников, один человек погиб, десятки пострадали, более 200 задержаны.

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«Я послушал оппозицию. За спиной нет ни опыта, ни знаний, ни понимания проблемы, ни программы, кроме самоотрицания. Белорусский народ не примет такую оппозицию. Белорусский народ не принял нашествие фашистов – каждого третьего положили на алтарь победы», - подчеркнул Зюганов.

Он также отметил, что недавнее задержание россиян в Белоруссии связано с провокацией спецслужб.

«Ее организовали ЦРУ и СБУ. Оказалась 100-процентная провокация. Потому многим нашим журналистам стоит извиниться перед Белоруссией и белорусским народом», - добавил глава КПРФ.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВыборыГеннадий ЗюгановАлександр Лукашенко
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