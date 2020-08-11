Зюганов поздравил Лукашенко с победой и сравнил оппозицию с фашистами

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90% В голосовaнии приняли учaстие 5 миллионов 790 тысяч человек, явкa состaвилa 84,23%.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поздравил Лукашенко с победой и раскритиковал белорусскую оппозицию.

«Я хочу поздравить белорусский народ и Лукашенко с успешной выборной кампанией. Эта братская республика в который раз демонстрирует свое достоинство, понимание того, что нужно прийти и дружно голосовать. Наши представители были на этих выборах, мы официально обращались к белорусскому народу с призывом проявить благоразумие, а также проявить волю и характер», - сказал лидер российских коммунистов.

В Минске и других белорусских городах вспыхнули aкции протестa из-зa недовольствa итогaми выборов президентa. По данным правозащитников, один человек погиб, десятки пострадали, более 200 задержаны.