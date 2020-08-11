Зюганов поздравил Лукашенко с победой и сравнил оппозицию с фашистами
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал в эфире НСН главные итоги президентских выборов в Белоруссии.
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90% В голосовaнии приняли учaстие 5 миллионов 790 тысяч человек, явкa состaвилa 84,23%.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поздравил Лукашенко с победой и раскритиковал белорусскую оппозицию.
«Я хочу поздравить белорусский народ и Лукашенко с успешной выборной кампанией. Эта братская республика в который раз демонстрирует свое достоинство, понимание того, что нужно прийти и дружно голосовать. Наши представители были на этих выборах, мы официально обращались к белорусскому народу с призывом проявить благоразумие, а также проявить волю и характер», - сказал лидер российских коммунистов.
В Минске и других белорусских городах вспыхнули aкции протестa из-зa недовольствa итогaми выборов президентa. По данным правозащитников, один человек погиб, десятки пострадали, более 200 задержаны.
«Я послушал оппозицию. За спиной нет ни опыта, ни знаний, ни понимания проблемы, ни программы, кроме самоотрицания. Белорусский народ не примет такую оппозицию. Белорусский народ не принял нашествие фашистов – каждого третьего положили на алтарь победы», - подчеркнул Зюганов.
Он также отметил, что недавнее задержание россиян в Белоруссии связано с провокацией спецслужб.
«Ее организовали ЦРУ и СБУ. Оказалась 100-процентная провокация. Потому многим нашим журналистам стоит извиниться перед Белоруссией и белорусским народом», - добавил глава КПРФ.
Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.
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