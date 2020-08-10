Ветеран «Альфы» оценил действия белорусских силовиков во время уличных протестов

«Трудно судить по той информации, которую мы сейчас получаем из Белоруссии, данные порой противоречивы. Но считаю, что каждый правоохранительный орган, который подчиняется закону, должен выполнять свои обязанности. Если президент остался президентом, то они должны выполнять все уставы, законы и присягу, которую они принимали. Поэтому тот якобы отказ от участия в разгоне манифестантов пока не подтвержден. Но, если подтвердится, то руководство силовиков должно принять меры и, те люди, которые не выполняют законы и присягу, должны быть уволены из органов внутренних дел», - высказал мнение Гончаров.

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина отметила, что предварительные результаты по президентским выборам вряд ли изменяться. В свою очередь в штабе Тихановской результаты не признают. Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата.

Официальные же данные по другим кандидатам таковы: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02%.

Всего свои голоса в ходе президентских выборов отдало 5,79 млн белорусов. Считается, что это самый низкий результат за десять лет – в 2015 году явка была 87,2%, в 2010 – 90,65%.

Ранее НСН сообщала, что по данным белорусских прaвозaщитников из центра «Веснa», в ходе несaнкционировaнных aкций протестa в Белоруссии в воскресенье были зaдержaны по меньшей мере 213 человек. В Минске зaдержaны больше всего людей - 110. Из них более 40 человек зaдержaны вблизи избирaтельных учaстков, причем большинство из них - нaблюдaтели, еще около 70 - во время aкций протестa.

В МВД же рассказали, что в результате беспорядков в Белоруссии задержали около 3 тыс человек.

