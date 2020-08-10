«Перемен требуют наши сердца». Выборы в Белоруссии закончились кровью
Выборы президента Белоруссии привели к массовым беспорядкам и уличными боями, десятки протестующих пострадали.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы республики, по данным национальных экзит-полов, набирает более 70% голосов, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов. По данным оппозиции, наоборот, более 80% голосов за Тихановскую. Правда, ЦИК Белоруссии эти данные не признает.
После того, как результаты первых экзит-полов были объявлены, на улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих. Демонстранты требовали отставки Лукашенко и распевали песню «Перемен» Виктора Цоя, запрещенную в Белоруссии. Затем в центре Минска начались столкновения в силовиками, ОМОН в отношении протестующих применил светошумовые гранаты. Одному из активистов рaзорвaло грудную клетку, десятки демонстрантов пострадали. По данным ряда СМИ, погиб один человек. К утру ситуация в белорусской столице нормализовалась.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что выборы в Белоруссии будут фальсифицированы «самым наглым образом». «Просто оппозиция у нас слишком деликатная, до неделикатных способов она еще не доросла», - считает Шушкевич. Однако, судя по десяткам видео драк оппозиции с правоохранителями, это утверждение можно поставить под сомнение.
Он также сделал прогноз будущего режима Лукашенко в Белоруссии. «Боюсь, что дойдет до крови, очень бы не хотелось, но наглость власти невероятная», - заявил первый глава белорусского государства. И тут с ним трудно не согласиться, ведь до крови уже дошло.
О ситуации, в которой оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне выборов, высказался в эфире НСН политолог Александр Рар.
«Александр Лукашенко попал в некий капкан. Он сильно ссорился с Россией, чуть ли не обвинял Россию в том, что она хочет устроить в Белоруссии какой-то майдан. В то же самое время, наивно полагает, что Европейский союз готов, несмотря на все экономические проблемы из-за коронавируса, принять или приблизить Белоруссию к Западу. Но Лукашенко ошибается, потому что Запад, конечно, готов играть в геополитические игры и приблизить Белоруссию к себе, но без Лукашенко, которого по-прежнему считают главным диктатором Европы», – отметил Рар.
Существуют и еще более пессимистичные прогнозы политического будущего действующего президента Белоруссии. Лукашенко может ждать судьба экс-президента Украины Виктора Януковича, но после задержании 33 россиян в Ростове его уже не примут, рассказал в эфире НСН директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Когда эту опору на отношения с Россией из-под него выбьют, я не знаю, что с ним будет, но явно, что в Ростов его вряд ли кто-то примет, как Януковича. Я просто не понимаю, зачем Лукашенко все дальше и дальше погружается в эту ловушку? Очевидно, что Лукашенко устал за 26 лет, да и здоровье подводит, я думаю. Что неслучайно на фоне всего этого сюжета с задержанными россиянами в Минск отправляется первый за последние 12 лет американский посол Джули Фишер, которая работала в Киеве при Ющенко, работала в посольстве в Грузии при Саакашвили», - отметил Мартынов.
Сам Лукашенко в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что никуда не побежит. Вероятно, потому что бежать просто некуда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru