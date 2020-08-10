«Перемен требуют наши сердца». Выборы в Белоруссии закончились кровью

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы республики, по данным национальных экзит-полов, набирает более 70% голосов, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов. По данным оппозиции, наоборот, более 80% голосов за Тихановскую. Правда, ЦИК Белоруссии эти данные не признает.

После того, как результаты первых экзит-полов были объявлены, на улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих. Демонстранты требовали отставки Лукашенко и распевали песню «Перемен» Виктора Цоя, запрещенную в Белоруссии. Затем в центре Минска начались столкновения в силовиками, ОМОН в отношении протестующих применил светошумовые гранаты. Одному из активистов рaзорвaло грудную клетку, десятки демонстрантов пострадали. По данным ряда СМИ, погиб один человек. К утру ситуация в белорусской столице нормализовалась.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что выборы в Белоруссии будут фальсифицированы «самым наглым образом». «Просто оппозиция у нас слишком деликатная, до неделикатных способов она еще не доросла», - считает Шушкевич. Однако, судя по десяткам видео драк оппозиции с правоохранителями, это утверждение можно поставить под сомнение.

Он также сделал прогноз будущего режима Лукашенко в Белоруссии. «Боюсь, что дойдет до крови, очень бы не хотелось, но наглость власти невероятная», - заявил первый глава белорусского государства. И тут с ним трудно не согласиться, ведь до крови уже дошло.