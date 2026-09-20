Трамп объявил о создании специальных «сил искусственного интеллекта»

Она будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, и противодействовать нарушениям с использованием этой технологии. По словам президента США, он не намерен препятствовать развитию этой отрасли или сдерживать ее. Новая структура будет ее беречь, помогать ей и следить за тем, как она растет.

Трамп пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление, которого он назвал «царем ИИ».

Ранее президент США заявил, что искусственный интеллект не захватит мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

