Трамп объявил о создании специальных «сил искусственного интеллекта»

Американский лидер Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о создании специальной структуры – «сил искусственного интеллекта».

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Она будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, и противодействовать нарушениям с использованием этой технологии. По словам президента США, он не намерен препятствовать развитию этой отрасли или сдерживать ее. Новая структура будет ее беречь, помогать ей и следить за тем, как она растет.

Трамп пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление, которого он назвал «царем ИИ».

Ранее президент США заявил, что искусственный интеллект не захватит мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСШАДональд Трамп

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