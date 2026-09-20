Пентагон по ошибке отправил в Гонконг детали истребителя F-35

Пентагон подтвердил инцидент с перевозкой и пропажу части компонентов самолета. Почему груз изменил маршрут и у кого в настоящее время находятся детали - неизвестно.

Среди отправленных деталей - фонарь кабины F-35 — прозрачная конструкция над кабиной пилота, в которой используется специальное радиопоглощающее покрытие, важное для малозаметности истребителя. Доступ к этой технологии ограничен США и их союзниками.

Если компонент попал к китайским специалистам, его можно изучить и попытаться воспроизвести. Инцидент уже обсуждают в профильных комитетах Конгресса США.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп несколько часов кричал на своих помощников после того, как узнал о сбитом над Ираном истребителе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

